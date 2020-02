Settimana prossima la Ternana affronterà il Catania nel match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia Serie C dopo il 2-0 maturato all’andata. Per l’occasione, sarà sicuramente out per squalifica Paghera a cui si aggiunge il difensore Suagher, infortunatosi al ginocchio proprio nella gara col Catania. Molto probabile, inoltre, il forfait di Salzano. A rischio anche Diakitè.

