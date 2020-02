Riportiamo alcune dichiarazioni recenti di Daniele Cacia, attaccante svincolato sondato anche dal Catania, ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

“Se dovessero arrivare chiamate dalla C, ovviamente le valuterò, ma la mia idea è quella di tornare in Serie B. Non sono in condizione di cercare o pretendere, sono solo in condizione di aspettare. Spero di trovare qualcuno che abbia ancora voglia di scommettere un euro su di me”.

