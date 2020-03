CONVOCATI: Barisic, nuovo forfait. Curiale e Biondi in lista ma non al meglio

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania Cristiano Lucarelli ha convocato 21 giocatori per la sfida al Bisceglie, in programma domani alle 15.00 allo stadio “Gustavo Ventura”. Squalificati Mazzarani e Rizzo, indisponibili Barisic, Dall’Oglio e Noce, aggregati ma non al meglio Biondi e Curiale. Rossazzurri in ritiro pre-gara, in Puglia, da stasera.

PORTIERI

1 Jacopo Furlan

22 Miguel Ángel Martínez

DIFENSORI

26 Luca Calapai

28 Andrea Esposito

15 Giovanni Marchese

3 Moïse Emmanuel Mbende

20 Giovanni Pinto

13 Lorenzo Saporetti

5 Tommaso Silvestri

CENTROCAMPISTI

27 Marco Biagianti

21 Kevin Biondi

25 Orazio Di Grazia

19 Kalifa Manneh

16 Francesco Salandria

4 Bruno Leonardo Vicente

6 Nana Addo Welbeck-Maseko

ATTACCANTI

9 Leo Steve Beleck A’Beka

7 Gabriele Capanni

10 Alessio Curcio

11 Davis Curiale

8 Davide Di Molfetta

