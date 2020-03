DUTTILITÀ: da Biondi trequartista a Curcio “falso nueve”, le felici intuizioni tattiche di Lucarelli

Se la duttilità rappresenta il valore aggiunto del Catania attuale lo si deve alle felici intuizioni tattiche di mister Lucarelli che hanno trovato riscontro da parte dei giocatori. E così che Curcio nelle insolite vesti di centravanti ha segnato tre gol in due gare, Biondi non ha demeritato come trequartista e Salandria non ha fatto percepire la mancanza di Calapai sull’out destro difensivo domenica scorsa contro la Vibonese.

Tra le mosse più risolutive spicca su tutte l’avanzamento di Alessio Curcio al fine di sopperire alla contemporanea assenza degli attaccanti di ruolo Davis Curiale e Steve Beleck. Risultato: il fantasista sannita ha siglato tre reti in due partite ravvicinate, per di più mettendosi in evidenza come specialista dagli undici metri.

La capacità di saper ricoprire più ruoli in campo con profitto è una delle doti del promettente Kevin Biondi, esterno d’attacco in origine che può essere dirottato sulla trequarti oppure agire come terzino destro, esterno in un centrocampo a cinque oppure mezzala a detta di mister Lucarelli.

Menzione finale per Francesco Salandria, professione centrocampista, che nel ruolo di terzino ha fornito risposte positive nel giorno in cui era assente per squalifica il titolare Calapai, dimostrando anch’egli spirito di sacrificio da mettere al servizio della squadra.

