SERIE C: scadenza pagamento emolumenti, slitterà la data del 16 marzo?

Si avvicina una nuova scadenza federale per le società professionistiche, quella del 16 marzo. Bisogna infatti pagare gli emolumenti di gennaio e febbraio per non incorrere in punti di penalizzazione in classifica. Le società di Lega Pro starebbero valutando la possibilità di richiedere di prorogare il termine, visti i danni che subiranno a seguito della decisione di giocare fino ai primi di aprile a porte chiuse senza beneficiare di alcun tipo d’introito.

