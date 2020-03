GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Tifosi, tranquilli. Non saranno azzerati i risultati sportivi”

Come spesso accaduto in questi giorni, il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli parla del campionato di Serie C attualmente sospeso a causa del diffondersi del virus:

“Non ci sarà alcun azzeramento dei risultati sportivi, i tifosi possono stare tranquilli. Spero che non si arrivi a misure drastiche (sospensione del campionato, ndr), ma il merito comunque andrà rispettato. E’ la categoria maggiormente in difficoltà in questa momento. Anche Gallo (numero uno della Reggina, ndr) come i suoi colleghi senza incassi potrebbe avere dei problemi. Intanto per fortuna siamo riusciti ad avere la proroga sulla parte contributiva“, le parole di Ghirelli a La Gazzetta del Sud.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***