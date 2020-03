LA DOMENICA ALLO STADIO: “Mutare equilibri? Non è il caso, a meno di un passaggio di proprietà…”

Riflessione sull’emergenza Coronavirus che ha fermato anche il calcio, oltre ad un commento sulle recenti dimissioni presentate dal Presidente Davide Franco che determinerà, per forza di cose, novità nei prossimi giorni all’interno del Consiglio d’Amministrazione del Calcio Catania. Ecco quanto si legge su La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina agli ultras della Curva Nord:

“Il “calcio” si è fermato. Il tentativo, maldestro, di cercare di andare avanti senza pubblico appartiene ad una logica mercantile alla quale ci opponiamo da tempo e della quale siamo fermamente ostili. Il calcio è Colori, passione, cori e canti, la sua vita nel vibrare delle sue curve, nel senso di appartenenza che unisce moltitudini di persone estranee tra loro. Ciò che stiamo “passando” è il quotidiano di oggi. Non fa parte di Noi né la retorica né il piangerci addosso. Dobbiamo attraversare questo periodo con la caparbia determinazione che contraddistingue la maggioranza di Noi nei momenti più difficili”.

“Sul Catania abbiamo scritto e continueremo a farlo. Con attenzione di sempre, cura ed amore. Nessuno può minimamente credere di approfittare di nostra distrazione. Qui siamo. Sappiamo ciò che è necessario sapere, capiamo ciò che è sufficiente capire. Nessuno pensi di utilizzare il Catania per vanagloria personale o tornaconto degli ultimi istanti e delle ultime ore. Non è momento, non è soprattutto il caso di mutare equilibri a meno di giungere al passaggio di proprietà. Chiunque arrivasse ora o accettasse nuovi incarichi con questa proprietà, pagherebbe le sue responsabilità senza potere dire “ah ma sono arrivato adesso /adesso…” Regolatevi, è un consiglio… Dietro quello che facciamo c’è quello in cui crediamo”.

