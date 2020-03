LANZAFAME (Honved): “Iniziano a preoccuparsi anche in Ungheria. Sannino? Noi italiani visti con altri occhi”

Giocatore attualmente in forza all’Honved, club ungherese, Davide Lanzafame commenta la difficile situazione legata alla diffusione del Coronavirus ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Queste le parole dell’ex Catania:

“L’Ungheria sembra l’Italia nei primi giorni del contagio. Niente cinema, teatri, scuole, ma parchi e centri commerciali sono aperti. Iniziano a preoccuparsi. Hanno chiuso le frontiere ai cittadini di Corea del Sud, Cina, Iran e Italia. I paesi più colpiti. I turisti non possono entrare, e chi come me ha la residenza in Ungheria non può uscire. Fermare il calcio? Ne vale la nostra sicurezza, anche noi siamo soggetti a rischio. Germania, Italia, Spagna, in alcuni paesi molti sportivi sono stati colpiti dal virus. Abbiamo mogli e figli. Potremmo contagiarli tutti. Sannino? Noi italiani siamo visti con altri occhi. È stato due settimane in quarantena preventiva. Era stato a Milano qualche giorno prima dell’inizio di tutto, vicino alle zone del focolaio, così la società ha deciso di tenerlo a casa”.

