BURIONI: “Coronavirus? A Catania non hanno ancora capito bene la situazione…”

Purtroppo circolano in rete foto provenienti da diverse parti d’Italia che mostrano come, malgrado le misure restrittive imposte dal Governo a seguito dell’emergenza del Coronavirus, tante persone non abbiano ancora ben compreso la delicatezza del momento. Ad esempio non giunge una bella immagine dal lungomare di Catania.

Roberto Burioni, noto medico e prof. di Microbiologia e Virologia a Milano, su Twitter ha commentato: “A Catania non hanno ancora capito bene la situazione”. Va detto, comunque, che molte altre persone si trovano a casa da giorni, ben consapevoli di quanto sia importante rimanere nelle proprie abitazioni. L’auspicio è che davvero tutti se ne rendano conto.

