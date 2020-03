GOMEZ (Atalanta): l’ex Catania e la sua squadra in isolamento domiciliare

In conseguenza della positività al Coronavirus di alcuni giocatori del Valencia, affrontati recentemente in Champions League, l’Atalanta ha comunicato di aver adottato tutte le misure previste. Confermando la forma dell’isolamento domiciliare e il rispetto delle norme igieniche. Inizialmente la ripresa degli allenamenti per Alejandro Gomez e compagni era fissata per lunedì e successivamente slittata a mercoledì, ora i nerazzurri si ritroveranno in campo il 24 marzo.

