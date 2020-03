MAXI LOPEZ (Crotone): “Catania speciale per me. Ce la giocavamo con tutti a viso aperto. Ho sempre seguito le gare dei rossazzurri”

L’attaccante argentino del Crotone Maxi Lopez ricorda il famoso 3-1 inflitto dal Catania all’Inter di Mourinho nel 2010, concedendo un’intervista al quotidiano La Sicilia:

“Sembrava impossibile battere una rosa da triplete. La nostra forza era illimitata, avevamo un gruppo di grande personalità ed è stata una grande gioia vincere quel match. Gara particolare, Lo Monaco aveva litigato con Mourinho e noi abbiamo rimontato da grande squadra. Mi ricordo che in quel girone di ritorno abbiamo battuto molte squadre importanti. Ce la giocavamo con tutti a viso aperto ed io ero in grande forma, avevo una rabbia pazzesca. Catania per me è stata speciale, ho ancora degli amici lì, mio figlio Costantino è catanese e c’è un legame particolare. Sento ancora molti di loro, da Biagianti fino a Ricchiuti passando per Papu Gomez, Izco e Andujar. Tutte persone meravigliose con cui è rimasto un rapporto speciale. Con Catania ho un rapporto che dura ancora a distanza, ho sempre seguito le gare dei rossazzurri”.

