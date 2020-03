CORONAVIRUS: Uefa stoppa gare di Champions ed Europa League, martedì nuova riunione

Alla luce degli sviluppi legati alla diffusione del virus Covid-19 in Europa e alle decisioni dei vari governi, la Uefa ha ufficializzato lo stop a tutte le partite di Champions ed Europa League valide per gli ottavi di finale previste la prossima settimana. Rinviato anche il sorteggio dei quarti di Champions e Europa League del 20 marzo. La decisione, sottolinea la Bbc, è stata presa dopo una riunione in conference call con i rappresentanti delle 55 federazioni e delle leghe nazionali. La riunione è stata aggiornata a martedì prossimo per valutare ulteriori provvedimenti e parlare delle modalità di risposta del calcio europeo alla pandemia.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***