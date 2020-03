ONORATI – ALFONSO – BELLA: portieri, video analyst e preparazione atletica, la cura dei dettagli al servizio del Catania

Nello sport per ottenere risultati occorre essere mossi dalla passione e dotati di spirito di sacrificio senza tralasciare la cura dei dettagli. Nel calcio ciò equivale a svolgere un’adeguata preparazione atletica da affiancare alle esercitazioni tattiche, allenare i portieri in maniera adeguata nonché studiare le squadre avversarie attraverso sedute di video analyst.

All’interno del Catania queste mansioni vengono svolte rispettivamente da Cristian Bella, Marco Onorati e Ivan Francesco Alfonso, stimati professionisti profondamente legati al sodalizio etneo. Cristian Bella, catanese classe 1974, in passato ha svolto l’incarico di preparatore atletico presso l’Acireale e il Siracusa, lavorando a stretto contatto con Andrea Sottil pure a Livorno e Catania, tappe del percorso professionale dello stesso Ivan Francesco Alfonso, giovane collaboratore tecnico specializzato in match analyst. Dagli esordi come istruttore presso le scuole calcio locali alla prestigiosa chiamata del Catania nel 2016, dapprima al fianco di mister Giovanni Pulvirenti nella Berretti poi in prima squadra con Pino Rigoli, Mario Petrone, Pulvirenti stesso e Cristiano Lucarelli, con cui ha condiviso anche la proficua parentesi livornese in Serie B.

Marco Onorati rappresenta la memoria storica del Catania all’interno dello staff di Lucarelli. Una lunghissima militanza in rossazzurro prima da giocatore poi da allenatore dei portieri durante gli anni della Serie A, curando la preparazione dei vari guardiapali che si sono avvicendati in quelle stagioni (Pantanelli, Bizzarri, Andujar, Carrizo) con accurati metodi di lavoro che hanno contribuito a costruire gran parte delle fortune del Catania in massima serie.

