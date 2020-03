CATANIA: Franco si dimette? Smentite le dimissioni di Di Natale e Lucarelli

Nelle ultime ore sono rimbalzati diversi rumors relativi a presunte dimissioni eccellenti all’interno del Calcio Catania, facendo riferimento alle figure dell’Amministratore Delegato Giuseppe Di Natale e dell’allenatore Cristiano Lucarelli. Secondo quanto informano i colleghi di Unica Sport, in realtà non c’è nulla di vero su questo punto. Di Natale ed il mister non si sono mai dimessi, i diretti interessati lo hanno smentito. Mentre non si esclude la possibilità che vengano ratificate le dimissioni del Presidente Davide Franco, attualmente in carica. All’interno del Consiglio d’Amministrazione del club, inoltre, non trovano conferma le dimissioni di Giuseppe Gitto, dopo che nei giorni scorsi aveva abbandonato la propria carica il consigliere Giuseppe Caruso.

