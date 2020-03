RIZZO: terza squalifica nel giro di un mese per il centrocampista

Sul punto di andare via sia nel mercato estivo che in quello invernale, alla fine Giuseppe Rizzo non si è mosso dalla Sicilia. A gennaio il Livorno lo voleva fortemente, ma il centrocampista ha preferito non lasciare Catania accettando la sfida rossazzurra in un contesto molto complicato. Mister Cristiano Lucarelli lo tiene spesso in considerazione, ma sul piano disciplinare il giocatore non attraversa un momento felice. Basti pensare che nell’arco di un mese è la terza volta che Rizzo viene fermato per squalifica dal Giudice Sportivo. Espulso nel finale di gara a Viterbo ed in occasione del confronto casalingo con la Reggina, il giocatore ha riportato domenica la quinta ammonizione (rischiando in un paio di circostanze il doppio giallo, ndr) che lo costringerà a saltare Bisceglie essendo già diffidato. Importante prestare attenzione a questo aspetto nelle prossime gare.

