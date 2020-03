COSTACURTA: “Catania e Palermo in campionati importanti mancano tanto al calcio italiano”

Alcune considerazioni sulle difficoltà del calcio siciliano, da parte dell’ex bandiera del Milan Alessandro Costacurta al Giornale di Sicilia:

“Non vedere Palermo, Catania o Messina nei campionati importanti è qualcosa che manca tanto al calcio italiano, soprattutto dopo quanto avevano fatto rosanero ed etnei, in particolare. Ricordo con piacere le mie trasferte in Sicilia, anche se ho preso qualche batosta, per la competenza e la passione delle tifoserie. Spero che ci siano dei progetti che possano riportare in alto le città più importanti, nel rispetto del ruolo che vanta la Sicilia“.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***