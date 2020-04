BELLA (prep. atl. Catania): “Se si torna in campo, condizione fisica ottimale in due settimane? Ho i miei dubbi…”

Le perplessità – via social – di Cristian Bella, preparatore atletico del Catania, relativamente alla condizione fisica dei calciatori in vista di un’eventuale ripresa del campionato:

“Stiamo vivendo un periodo tremendo, non sappiamo quando potremmo riprendere la nostra quotidianeita’ e non sappiamo quando potremmo riprendere il nostro lavoro sul campo (spero al più presto possibile e in condizione di assoluta sicurezza). Molti addetti ai lavori dicono che ci vorrebbero 2 settimane per entrare in condizione fisica ottimale, ma in realtà non abbiamo dei parametri di riferimento. I miei dubbi sono: 1) Quale sara’ l’approccio tra i calciatori? 2) Quale sara’ il loro spazio di intervento? 3) Quale reazione emotiva ci sara’? 3) Quale reazione socio-affettiva? 4) Subirà qualcosa la loro creatività…? Per me tutto questo condiziona la prestazione ottimale… per cui incide sulla condizione fisica ottimale”.

