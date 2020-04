CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, tenace 2-0 al Lecce capolista

Il 2-0 con cui il Catania superò il Lecce il 23 ottobre 2016 certificò i progressi compiuti da una squadra inizialmente affetta da “pareggite”, eppure la tenace affermazione sui salentini giunse al termine di una gara sofferta e decisa da circostanze episodiche.

Andrea Mazzarani, ultimo arrivato in casa rossazzurra e in campo fin dall’inizio, provò a farsi notare senza successo in area avversaria. Nel primo tempo il Lecce (costretto a rinunciare a Drudi per infortunio dopo un quarto d’ora), riuscì a contenere l’impetuosità del Catania. Ad inizio ripresa, Rigoli tolse dal campo uno spento Calil per inserire un altro centrocampista (Gladestony Da Silva), tuttavia il Lecce cinse d’assedio la metà campo etnea e costruì quattro nitide occasioni da rete: un palo colpito dal difensore Cosenza e tre conclusioni sventate ottimamente Pisseri.

Il vantaggio del Catania arrivò in maniera inaspettata. La deviazione di Giosa sul tiro “ciabattato” di Gladestony Da Silva colse in inganno il portiere Bleve, il quale non potè fare altro che raccogliere la sfera: 1-0 al 70′. I rossazzurri raddoppiarono due minuti più tardi: suggerimento di Di Cecco per Di Grazia, il quale si involò sulla fascia destra e superò il portiere con un bel destro ad incrociare. Di lì in poi successe poco o nulla, il triplice fischio sancì il successo di una squadra capace sia di saper soffrire nell’arco dei 90′ che di pungere al momento opportuno.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

VIDEO – APPLAUSI SCROSCIANTI AL GOL DI DI GRAZIA

