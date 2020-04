CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, salvezza al fotofinish

La dodicesima vittoria nel campionato 2015-16 permise al Catania di acciuffare per i capelli la permanenza diretta in Lega Pro senza passare dai play-out. Determinante in tal senso fu il 2-1 sulla Fidelis Andria all’ultima giornata. A decidere la sfida con la compagine pugliese furono due tra i principali protagonisti di quella stagione turbolenta: Dario Bergamelli, autentico baluardo della linea difensiva, e Andrea Russotto, l’uomo dotato di maggior estro e inventiva.

Mister Moriero mandò in campo dal primo minuto il seguente undici: Liverani in porta, Di Cecco, Ferrario, Bergamelli e Nunzella a presidiare la retroguardia, Agazzi e Castiglia coppia mediana e un tris di trequartisti (Calderini, Bombagi e Russotto) a sostegno dell’unica punta di ruolo Calil. Dopo aver pungolato la difesa ospite in un paio di circostanze, il Catania passò in vantaggio al 22′ con una botta di sinistro del difensore Bergamelli su suggerimento acrobatico di Calil. La reazione ospite fu veemente e il pareggio si materializzò poco prima dell’intervallo ad opera di Strambelli (43′).

Il Catania incassò la botta ma al rientro in campo sfoderò il colpo del ko. Lancio millimetrico di Calderini a pescare Russotto, il quale infilò il portiere con un bel diagonale al volo di destro (49′). Il resto fu ordinaria amministrazione, con Moriero che premiò nei minuti finali il giovane Felleca facendolo esordire con la maglia rossazzurra. Il Monopoli non andò oltre l’1-1 sul campo del Matera (colpendo una traversa a tempo scaduto) e fu costretto a disputare gli spareggi salvezza con l’Ischia. Gli etnei chiusero il campionato con dodici vittorie, tredici pareggi e nove sconfitte, tuttavia proiettandosi al futuro con più ombre che luci.

VIDEO – I GOL DI BERGAMELLI E RUSSOTTO

