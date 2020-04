CRISCITIELLO: “Sorteggio? Credevo fosse una fake news, invece no. Necessario il parere federale”

Il direttore di Sportitalia e tuttomercatoweb.com Michele Criscitiello, attraverso un editoriale, ha commentato la proposta del sorteggio in Serie C:

“In chiusura, senza polemica, va fatta una considerazione sulla proposta della Lega Pro che sabato ci ha rovinato la cena. Per capire che fosse una proposta vera e non una fake news, vi giuro, ho dovuto fare due telefonate. Credevo fosse uno scherzo del web con carta intestata falsa. Dopo due telefonate mi è stata confermata la notizia. C’è poco da commentare: le prime tre vanno su, poi prendiamo la monetina, chiediamo alla serie B le retrocessioni ma blocchiamo le nostre verso la serie D e blocchiamo ripescaggi dalla D alla C. In 20 righe si sono imbestialiti tutti. Da Sibilia a Balata, fino a 150 presidenti di D e 57 di serie C. Le Leghe non possono uscire, singolarmente, con proposte senza aver saputo il parere federale e senza essersi consultate con le leghe del piano di sopra e il piano di sotto. Crediamo che più che una proposta si sia trattata di una provocazione e, soprattutto, non capiamo come su un comunicato stampa si possa chiedere di non far divulgare l’informazione. Nel 2020, quel comunicato dopo due minuti era su tutti i siti e su tutti i cellulari d’Italia. E ovviamente non c’è nulla di cui meravigliarsi”.

