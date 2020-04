FIGC – Prof. Zeppilli: “Coronavirus, non esiste rischio zero. Autorità decideranno quando il calcio riprenderà”

Il professor Paolo Zeppilli, cardiologo e responsabile medico a capo della task force incaricata dalla Figc per elaborare la strategia ideale affinchè il calcio possa ripartire a tutela della salute, a La Gazzetta dello Sport:

“La commissione medico scientifica che mi onoro di presiedere, composta da grandi esperti, ha elaborato un protocollo sanitario con le linee guida, ma non indica date per la ripresa dell’attività. Quella è competenza governativa. Noi da tecnici – come richiesto dalla Federcalcio – dovevamo semplificare tutta una serie di norme indispensabili per prepararsi alla cosiddetta fase due. Bisognerà vedere come sarà l’andamento delle prossime settimane. Quello che noi chiariamo sin dalla prima parte del protocollo è che, fin quando non sarà disponibile un vaccino, il rischio zero sul Coronavirus non esiste e dunque vanno create le condizioni di sicurezza migliori possibili, quando le autorità decideranno che il calcio potrà riprendere”.

