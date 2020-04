SERIE C – Caiata (Pres. Potenza): “Almeno 40 società a rischio iscrizione”

Il Presidente del Potenza Salvatore Caiata, attraverso le pagine del Corriere dello Sport, sottolinea le problematiche per le società di Serie C se non si lavora in un’ottica di sostenibilità economica, adesso che bisogna fare i conti con l’emergenza Coronavirus:

“Senza una drastica riforma almeno 40 società non potranno iscriversi alla nuova stagione. Questo calcio non è più sostenibile in un momento di grave emergenza, che non è ancora iniziato dal punto di vista finanziario. Non è possibile contare cento società professionistiche: se le Leghe ritengono di risolvere i problemi con il turnover di club e presidenti, facciano pure, ma il forfait si registrerà in Lega Pro per non parlare di quelle dilettantistiche. Piccole società come il Potenza, che pure rappresenta un capoluogo di regione, non possono sopravvivere attraverso sponsorizzazioni minori. Parlare di incassi è fuori luogo, andando prevedibilmente incontro a un lungo periodo a porte chiuse, in cui non ci saranno incassi. É accertato che ogni campionato si chiude con un bilancio negativo, in media, di 500mila euro per ogni club. Appare scontato che pochi potranno assumersi tale rischio per la prossima stagione”.

