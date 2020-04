GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Ecco di cosa discuteremo il 4 maggio. Sorteggio quarta squadra in B? Bella idea…”

Nuova assemblea di Lega Pro il 4 maggio. Il Presidente Francesco Ghirelli parla della data in questione ai microfoni di tuttoc.com:

“Il 4 intanto discuteremo del piano strategico: cosa riformare e cosa tagliare dei costi. E quindi liberare le fideiussioni perché gli economisti ci dicono di mettere dentro liquidità. Ma allo stesso tempo dovremo aumentare i controlli, con il fondo di garanzia in mano alla Lega Pro in modo da stanare subito eventuali furbetti. Qua rischiamo il default e non parliamo, come in passato, del fallimento di 1-2 club… quarta squadra promossa in B tramite sorteggio? Bella idea ma non so se è quella nostra… (ride, ndr)”.

