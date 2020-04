SERIE C – Pasini (Pres. Feralpisalò): “Sorteggio quarta squadra in B? Non è detto venga accettato”

Si va verso la mancata prosecuzione sul campo del torneo di Lega Pro. Il presidente della Feralpisalò Giuseppe Pasini parla di questo aspetto, dopo il consiglio direttivo:

“Credo non ci siano le condizioni per la ripresa del campionato di serie C, non è una questione di volontà, ma di impraticabilità. Quindi concordo con l’idea, se sarà formalizzata, di non riprendere le gare. Le soluzioni proposte dalla FIGC non possono andare bene per tutti i club, a maggior ragione in Serie C dove forse poche società hanno strutture adeguate per tenere in sicurezza dal virus i giocatori. Il 4 maggio si terrà una assemblea di Lega e vedremo che decisioni verranno prese anche riguardo alle richieste fatte al governo per sostenere i nostri club. La proposta di promuovere le prime tre di ogni girone e il blocco delle retrocessioni era stata oltretutto lanciata da me nell’ultima assemblea e mi sembra la soluzione più corretta. Su un eventuale sorteggio per la quarta credo che chi uscirà dall’urna potrà ritenersi davvero molto molto fortunato, e non è detto che venga accettato”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***