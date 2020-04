BIANCHI (Repubblica): “Serie A al Centro-Sud, si era pensato anche a Catania…”

Attraverso la rubrica ‘Spy Calcio’ di Repubblica, il collega Fulvio Bianchi commenta la possibilità che squadre del Nord giochino la restante parte del campionato di Serie A al Centro-Sud. Riportiamo un estratto dell’articolo che focalizza l’attenzione su questo tema:

“Si sta anche pensando all’eventualità che davvero non si possa giocare al Nord… Nel Lazio ci sono stadi a sufficienza: a Roma, oltre all’Olimpico, 5 campi all’Acqua Acetosa, poi Rieti, Frosinone e Tivoli (dove andrebbero in ritiro gli arbitri). Sky magari si accontenterebbe di avere solo 6 telecamere invece di 12, e non ci sarebbero nemmeno Var e gol line technology. Ma qui siamo in emergenza e come dicono giustamente sia Gravina che Dal Pino bisogna fare il possibile e l’impossibile per finire questa stagione maledetta. Molte squadre del Nord quindi si sposterebbero al Centro Sud (chiaro che la Fiorentina, ad esempio, resterebbe a Firenze). Oltre al Lazio si era pensato anche a Bari, Palermo, Catania ma ci potrebbero essere problemi magari coi governatori o coi sindaci mentre Roma è, e resterà, Città Aperta”.

