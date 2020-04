LA DOMENICA ALLO STADIO: “Calcio Catania, dal 1946 per l’eternità”

Così La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina al tifo organizzato della Curva Nord Catania:

“Siamo quelli di allora, di oggi, di sempre. DNA 11700,classe 1946. “Non siamo i soli, è vero. Tanti altri provano sentimenti di appartenenza per dei colori, passione per delle maglie, emozioni per momenti vissuti palpitando sulla corda di un risultato in bilico. Tanti altri come noi. Eppure se è vero che non siamo i soli, siamo gli unici. Perché è la nostra storia ad essere unica. Un vissuto che ci ha fatto diventare qualcosa di più di una tifoseria: una Comunità . Che ha vinto ed ha perso, che è scivolata in basso per colpe non nostre ma non si è messa a strisciare; che non ha abbassato il capo quando glielo si voleva imporre; che ha vinto e che spesso ha perso senza che vittorie e sconfitte ci cambiassero l’animo. Abbiamo attraversato il deserto, viaggiato in mare aperto, dormito in luoghi di frontiera. E se siamo ancora qui a raccontarla è perché siamo rimasti fedeli a noi stessi. Senza cambiare, senza arretrare, senza fare un passo indietro. Per questo non siamo i soli, ma siamo Unici. Perché molti hanno una storia, ma solo Noi l’abbiamo vissuta così. Per questo noi siamo Catanesi. E gli altri no. Orgogliosi di esserlo, orgogliosi di appartenere alla grande famiglia dei tifosi rossoazzurri. Da padre in figlio. Dal 1946 per l’eternità”.

