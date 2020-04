LEONARDI (Pres. Sicula Leonzio): “Catania? Ad oggi il mio destino è Lentini, sto bene qui”

Nel corso di un’intervista rilasciata via Instagram a tuttoc.com, il Presidente della Sicula Leonzio Giuseppe Leonardi è tornato a commentare l’ipotesi di un eventuale interessamento al Catania:

“E’ normale che io sia il primo tifoso del Catania, trattandosi della squadra della mia città. A più riprese ho smentito categoricamente il mio avvicinamento. A Lentini stiamo programmando la prossima stagione ed io sto bene, continuiamo a fare di tutto per questo paese. Ho detto più volte e smentito categoricamente il mio avvicinamento al Catania. Io sono il primo tifoso del Catania, è normale sia così, è la squadra della mia città, ma io sto bene a Lentini, dove stiamo programmando la prossima stagione per continuare a fare tanto per questo paese. Dispiace per i tifosi del Catania vederlo in queste condizioni, ma non è un problema che mi riguarda e ad oggi il mio destino è Lentini. Auguro le migliori fortune al Catania, sperando che trovi una soluzione prima del peggio”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***