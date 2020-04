LUCARELLI: 68 panchine rossazzurre, più di 100 punti

Dopo l’annata 2017/18 che ha visto il Catania non distante dal sogno Serie B dovendo arrendersi al Lecce capolista – dopo un lungo duello – ed alla Robur Siena in semifinale Play Off, Cristiano Lucarelli non venne confermato alla guida tecnica rossazzurra dall’allora A.D. Pietro Lo Monaco. In questa stagione, Lucarelli è stato ricontattato dal Catania per rimpiazzare l’esonerato Andrea Camplone, portandolo la squadra all’attuale sesto posto in classifica, alle spalle della Ternana.

A partire dall’anno in cui ebbe la sua prima esperienza da allenatore sotto il vulcano, sin qui Lucarelli ha totalizzato 68 panchine rossazzurre registrando un ruolino di marcia di 35 vittorie, 18 pareggi e 15 sconfitte con 108 gol all’attivo e 64 al passivo. Il dato include anche le gare di Coppa Italia. Soffermandoci, invece, esclusivamente sugli incontri di campionato, sono 86 i gol fatti e 50 quelli subiti, 102 i punti complessivamente raccolti con una media di 1.82 a partita frutto di 29 successi, 15 risultati di parità e 12 ko.

