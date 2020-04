MINISTRO DELLA SALUTE: “Cinque punti per convivere con il Coronavirus”

Intervistato da Repubblica e Corriere della Sera, il Ministro della Salute Roberto Speranza illustra un “Piano Sanitario” in cinque punti per convivere con il Coronavirus:

1) Mascherine e scrupoloso distanziamento sociale nei luoghi di vita e di lavoro”;

2) rafforzamento delle reti sanitarie locali con squadre d’intervento veloci;

3) Covid Hospital mantenuti ed aumentati;

4) studio a campione per capire quanti sono i contagiati in Italia;

5) la realizzazione di un’app per mappare gli spostamenti del malato nelle 48 ore precedenti il contagio e per avviare una “cura domiciliare” attraverso test clinici e contatti diretti con i medici.

“Dobbiamo dire la verità – afferma Speranza – La situazione resta drammatica. L’emergenza non è finita, il pericolo non è scampato. Ci aspettano mesi ancora difficili. Il nostro compito è creare le condizioni per convivere con questo virus, almeno fino a quando non avremo il vaccino o una cura. Gli ospedali anti-Covid vanno mantenuti e aumentati perché non si può escludere un’ondata di ritorno dell’epidemia fino a quando non ci sarà il vaccino. L’ospedale misto è ingestibile in questo quadro, troppo rischioso per gli altri degenti e per tutto il personale, e perché non si può nemmeno correre il rischio di penalizzare tutti gli altri pazienti e tutte le altre cure. Non è che il malato di tumore non c’è più. Quanto ai tamponi, faremo quelli rapidi anche con il prelievo in macchina. Questa procedura, con l’aiuto dell’Istat, consentirà una mappatura virale del Paese; con un campione di diversi milioni di cittadini si capirà quanti italiani hanno contratto il virus, se e come sono immuni, quanti e in che area possono tornare alla vita normale. Sulle mascherine, una diffusione intelligente ci aiuta in questa battaglia, purché non le si utilizzi per andare a correre nel bosco e si eviti di usare quelle con il filtro, riservate al personale sanitario”.

