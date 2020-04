SERIE C – Bandecchi (Pres. Ternana): “In campo prima del 25 agosto? Mi dimetterei! Ecco la mia proposta di riforma per la Lega Pro”

Il Presidente della Ternana Stefano Bandecchi dalle colonne de La Gazzetta dello Sport commenta la possibile ripresa del campionato di Serie C lanciando una proposta di riforma:

“Per la Serie C la vedo dura, i protocolli sanitari sono inattuabili. Penso che potremmo ripartire dal 25 agosto e sono d’accordo con Galliani: finiamo questo campionato poi iniziamo l’altro magari spalmato su un anno solare. Se decidessero di ricominciare prima scriverei al Ministro, ai presidenti di Figc e Lega, poi mi dimetterei dalla presidenza della Ternana restandone presidente onorario. Forse hanno dimenticato che il Covid-19 è stato riconosciuto malattia del lavoro. Dovesse ammalarsi un calciatore, star fuori due mesi, quali sarebbero le conseguenze del presidente, e il campionato come proseguirebbe? Rischi alti per la salute e di conseguenti cause di lavoro”.

“Proposta di riforma? Immagino Serie A a 18 squadre, B a 20 e C a 22 con due gironi di C2 semipro. Il calcio rischia il default, c’è spazio solo per società solide, solvibili. Immaginiamo che 40 degli imprenditori che guidano le 60 società di C chiedano soldi allo Stato, facendo ricorso alla cassa integrazione. Come potranno poi mettere fondi nelle società di calcio? Lo Stato dovrebbe impedirlo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***