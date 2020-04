LA DOMENICA ALLO STADIO: “Certi di trovare il nostro nuovo gol di Manca, siamo dalla parte del cuore”

Così La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina al tifo organizzato della Curva Nord Catania:

“Stiamo vivendo, per motivi diversi, un nuovo 1993. Allora come oggi, si mise in pericolo l’esistenza stessa del Catania. Allora come oggi siamo in prima linea, avanguardia, della difesa delle ragioni di una Storia, la Nostra, di Fabrizio. Sei anni dopo, il 25 di aprile, quelle braccia alzate in cielo in un sorriso di gioia, rappresentano l’urlo di un popolo che si riconsegnava, tutto intero, a quella terra, quella categoria, scippata anni prima. Quando si volle sostituire al Catania, il gioiello di questa città, una bigiotteria qualunque chiamata Atletico. Oggi il racconto si ripete, beffardo. E Noi siamo certi di trovare il nostro nuovo gol di Manca, siamo certi ieri come allora, di essere dalla parte giusta. Quella del cuore. Liberate il calcio Catania”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***