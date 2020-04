SERIE C – Noto (Pres. Catanzaro): “Le società hanno manifestato la volontà di chiudere qui la stagione. Stipendi, ecco la nostra proposta”

Floriano Noto, numero uno del Catanzaro, parla dell’assemblea di Lega Pro tenutasi quest’oggi e di come risolvere il nodo stipendi. Ecco quanto rilasciato a tuttomercatoweb.com:

“Tutti i presidenti hanno manifestato la volontà di chiudere qui la stagione perché né sul piano etico né su quello pratico è fattibile tornare a giocare. Soprattutto se rimane la data del 30 giugno come deadline per il termine del campionato. Questo perché le società che danno a noi imprenditori la possibilità di investire nel calcio sono in forte crisi, ma anche perché sia sul fronte degli sponsor che su quello degli incassi da botteghino non avremo alcun tipo di entrata. Alcuni sponsor, ad esempio, hanno già comunicato che non pagheranno l’ultima rata pattuita per il campionato 2019/2020″.

“Stipendi? La nostra proposta in questo senso è divisa in due parti. Se il campionato non riprende ai calciatori verrebbe corrisposta una mensilità sulle quattro rimanenti, se invece la stagione si completasse ai ragazzi sarebbero corrisposte due mensilità su quattro. Noi come imprenditori saremo costretti a fare dei sacrifici e dobbiamo condividerli con loro. Terminare la stagione adesso ci permetterebbe di avere dei mesi da sfruttare per una riforma profonda del sistema che renda sostenibile fare calcio in Serie C, con dei paletti chiari”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***