ZAMPA (Sottosegretario alla Salute): “Coronavirus, stadi torneranno a riempirsi quando ci sarà il vaccino”

Sandra Zampa, Sottosegretario alla Salute, intervistata da RaiNews24:

“La ripresa del calcio non lo vedo come dibattito prioritario. Siamo ancora nella Fase 1. Capisco il fermento di ogni categoria perché si torni alla normalità il prima possibile, ma tocca al comitato tecnico-scientifico darci le indicazioni su come e quando riaprire. Credo che si possa rinunciare ancora per un altro mese e comunque gli stadi torneranno a riempirsi solo quando saremo in sicurezza, cioè quando ci sarà il vaccino. Fino ad allora non ci sarà vita normale”.

