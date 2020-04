CASTELLACCI (Pres. Ass. italiana medici calcio): “Rendiamoci conto delle problematiche. In Cina non hanno ancora riaperto il campionato…”

Il Presidente dell’Associazione italiana medici calcio Enrico Castellacci torna sulla tanto discussa ipotesi di riapertura del campionato, in un’intervista concessa a La Stampa, con particolare riferimento al rispetto dei protocolli medici:

“In Cina nonostante due o tre mesi di vantaggio sull’emergenza, non si parla ancora di riapertura del campionato. Tutte le società possono mettere e mantenere in sicurezza i centri sportivi? Ci sono strutture per creare tanti piccoli spogliatoi? Che staff medico servirebbe per controllare giocatori, tecnici e persone a contatto con la squadra e ogni quattro giorni fare i tamponi? In A forse, anche se esistono realtà territoriali diverse. In quasi tutta la B e in C no. Sono stato inondato da una marea di messaggi che dicono ‘Non siamo in grado’. Non ci si rende conto delle problematiche”.

