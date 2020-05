AVV. GIOTTI: “Penso che i Play Off si faranno. Se potremo andare al mare, perchè non giocare?”

L’avvocato Fabio Giotti, ai microfoni del Corriere dell’Umbria non esclude la possibilità che il campionato di Serie C riprenda malgrado tutte le difficoltà del caso:

“Il merito sportivo non è un criterio oggettivo, l’unico è il verdetto del campo. Io non penso che il Consiglio annullerà in tronco i playoff ma vedrà l’evoluzione della curva epidemiologica e deciderà come e quando riprendere. In fondo se potremo andare al mare, perché non giocare? Per quanto riguarda i playoff e il fatto che alcune società in griglia si sono tirate indietro nell’ultima Assemblea, non vedo perché chi si ritrae dalla possibile post season debba trascinare a fondo anche le società che hanno i mezzi per affrontarla”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***