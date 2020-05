IL MINISTRO DELLO SPORT: “Eccessivo dibattito sul calcio, non è come andare al supermercato…”

Informativa al Senato del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ha tenuto un’informativa al Senato sulla ripresa delle attività sportive:

“In questo periodo di lockdown si sono fermate tutte le attività sportive. Io fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria ho tenuto rapporti costanti con gli organismi sportivi e mi sono tenuto in contatto con gli altri Ministri dello Sport europei per una linea comune. Fermarsi era inevitabile. Ci sono stati tanti appuntamenti importanti rinviati come l’Olimpiade, Uefa 2020, il Giro d’Italia. La linea del Governo è sempre stata di prudenza e di tutela della salute in tutto e per tutto”.

“Io sono consapevole dell’importanza sociale del calcio. Sarebbe paradossale se non riconoscessi l’importanza del calcio visto che rappresenta un’industria importante del nostro Paese. Ciò nonostante ho trovato eccessivo l’inasprimento del dibattito politico e mediatico. Incomprensibile agli occhi degli italiani. Ieri sono arrivate le valutazioni del Comitato tecnico-scientifico sul protocollo proposto dalla FIGC, la quale penso che riadatterà il protocollo per consentire la ripresa degli allenamenti dal 18 maggio, ovviamente bisogna vedere se si torna a giocare. Sul campionato sono chiaro: se riprenderà vuol dire che saremo arrivati ad una successione ordinata di azioni e protocolli che avranno consentito di riprendere il campionato in sicurezza. Il Governo ha tenuto sempre una linea prudente, non ci siamo fatti condizionare da pressioni di alcun genere.

“Qualcuno si è chiesto perchè se una cassiera risultasse positiva non si chiuderebbe il supermercato, mentre per il campionato sì. Nel supermercato è possibile tenere distanziamenti, usare protezione. Il calcio è per sua natura uno sport nel quale non è possibile mantenere distanze, i giocatori devono correre, marcarsi, assembrarsi in area di rigore. Da qui la necessità di evitare. La sottovalutazione di questo problema ha portato poche settimane fa alla quarantena di diverse squadre di Serie A e diversi giocatori. Quello che vogliamo evitare è di ritrovarci in questa situazione”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***