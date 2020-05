CORONAVIRUS IN SICILIA: zero contagi dal 6 giugno secondo stima Osservatorio Nazionale Salute Regioni

Sulla base di quanto emerge dalle nuove proiezioni effettuate dagli esperti dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, coordinato da Walter Ricciardi, Direttore dell’Osservatorio e Ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica, e da Alessandro Solipaca, Direttore Scientifico dell’Osservatorio, la Sicilia dovrebbe vedere azzerare i nuovi contagi a partire dal 6 giugno. Invece, le due Province Autonome di Bolzano e Trento, seguite dalla Calabria, Umbria, Sardegna e Basilicata, vedrebbero azzerare i nuovi contagi a partire dal 21 maggio.

Nel Lazio, Emilia-Romagna, Marche, Liguria e Piemonte l’azzeramento dei contagi dovrebbe avvenire dopo il 17 giugno. Nel Molise la curva dei nuovi contagi è pressoché parallela all’asse orizzontale e questo rende impossibile avanzare ipotesi sull’azzeramento. In Lombardia, invece, il raggiungimento di quota zero non avverrebbe prima della metà di agosto. “La Fase 2 – ha spiegato il dottor Alessandro Solipaca – metterà alla prova la capacità organizzativa delle Regioni e il buon senso dei cittadini perchè il rischio di una ripresa dell’epidemia non è trascurabile”.

