COSENTINO: da ‘I Treni del Gol’ ad oggi, come cambia la vita della “risorsa”

“Non è un problema, è una grande risorsa”. Così l’allora Presidente del Catania Antonino Pulvirenti si espresse su Pablo Cosentino, figura che i tifosi etnei ricordano malvolentieri considerando i disastri che si sono susseguiti nel tempo sotto la sua direzione. La stagione 2013/2014 fu l’inizio del tracollo rossazzurro proseguito fino ai giorni nostri, con la Procura a riconoscere responsabilità sulle ingenti perdite economiche del Catania a partire dalla gestione Cosentino. Cinque anni fa venne coinvolto nella spinosa vicenda ‘I Treni del Gol’ che condannò i rossazzurri all’inferno della Serie C scrivendo una pagina di storia nerissima. Per l’argentino originario di Buenos Aires, finito agli arresti domiciliari, il Giudice Sportivo inflisse quattro anni di stop forzato e 50mila euro di ammenda.

Ma com’è cambiata la vita della “risorsa”? Il 14 giugno scorso, sospiro di sollievo avendo scontato la squalifica e ritornando all’operatività in sede di mercato. In particolare, un pò di tempo fa, assunse un ruolo chiave nell’operazione che vide l’attaccante Mauro Icardi trasferirsi dall’Inter al PSG. Ritorno in bello stile, dunque, per Cosentino che in questi anni ha continuato a svolgere un’attività imprenditoriale con risultati piuttosto lusinghieri in America. Per quanto riguarda la sfera privata, invece, è stato al centro di un triangolo amoroso con il calciatore Fabian Cubero e la bellissima moglie Nicole Neumann. Da qui sarebbe scaturita la separazione dalla modella Daniela Urzì. Qualche mese addietro, infine, ha fatto i conti con uno spiacevole inconveniente: il furto di un ingente quantitativo di denaro nella sua nuova residenza di José Ignacio (Uruguay).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***