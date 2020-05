LEGA PRO: sì alla cassa integrazione in deroga per i club

“Siamo soddisfatti che i club della Serie C possano accedere alla cassa integrazione in deroga. Una misura del decreto rilancio anticipata dal ministro Spadafora. Una boccata d’ossigeno per continuare a svolgere un prezioso ruolo sociale”. Queste le parole di Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, via social dopo avere a lungo sollecitato il Governo affinchè si adottasse tale soluzione.

A proposito degli strumenti di supporto per lo sport ed il calcio italiano, il Ministro Spadafora ha sottolineato che “complessivamente tra risorse ordinarie e straordinarie che abbiamo ottenuto arriviamo a un miliardo di euro di risorse per lo sport complessive. Una delle più importanti è il bonus per i lavoratori sportivi, ad oggi 75.547 lavoratori. Col decreto di oggi pomeriggio ne finanzieremo altri 43mila. Automaticamente per aprile e maggio il bonus sarà rifinanziato, anche grazie la lavoro di Sport e Salute. Poi è stato istituito un sostegno a fondo perduto per società dilettantistiche con base di 10 milioni che verrà alimentato da fondo con percentuale sulle scommesse sportive“.

