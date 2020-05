MESSA IN MORA E FUTURO: Catania, piove sul bagnato. Tifosi in ansia, maggio il mese della verità?

Fulmine a ciel sereno, la lettera dei giocatori di messa in mora del Catania. Era risaputo che le difficoltà finanziarie pregiudicassero la regolare gestione degli emolumenti dei propri tesserati. Campanello d’allarme suonato da tempo, ma la società aveva pubblicamente dato rassicurazioni sul pagamento dei primi stipendi impegnandosi a rispettare gli adempimenti al più presto. In realtà le retribuzioni sono ancora molto parziali e riguardano i contratti più “leggeri” della rosa. Senza trascurare la preoccupazione dei lavoratori di Torre del Grifo per le loro rispettive spettanze. La sostanziale fase di stallo ha indotto così i calciatori a procedere con una intimazione formale, dopo un primo tentativo “pacifico” di ottenere la corresponsione delle retribuzioni nette di gennaio e febbraio.

Ma cosa comporta, tecnicamente, la messa in mora? Si sollecita la controparte a rispettare gli impegni presi nel contratto e la si avverte che, in mancanza di tale adempimento, si adiranno le vie legali per giungere alla risoluzione dell’accordo. Di norma il termine per adempiere è pari a 15 giorni, ma questo è suscettibile di variazione in base all’urgenza o ad altri fattori. Il Catania deve far presto perchè trattasi di un nuovo elemento che va ad aggiungersi all’elenco degli altri noti problemi giudiziari. Il tempo passa e continua a piovere sul bagnato, con il rischio concreto di spegnare definitivamente la luce qualora gli amministratori del club non riuscissero a porre un freno a tutto questo. E’ inevitabile che crescano le perplessità e monti la rabbia dei tifosi, sempre più in ansia per la salvaguardia della preziosa matricola.

Trascorsa praticamente una settimana dall’inizio di maggio, il mese corrente potrebbe essere quello decisivo per l’eventuale risoluzione della grana stipendi ma anche per conoscere i risvolti futuri del Calcio Catania. Il Sindaco Salvo Pogliese ha parlato dell’esistenza di varie trattative per l’acquisizione del club, ma il Catania insiste nel mantenimento del più stretto riserbo. La cordata promossa dal Comitato di Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino, intanto, non molla la presa e la seconda concreta manifestazione d’interesse formulata ne è la conferma. Ma bisogna passare agli step successivi che conducano alla verità. Ponendo fine alle chiacchiere e dando finalmente impulso e concretezza ai fatti, ora più che mai imprescindibili e necessari.

