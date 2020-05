SABATO: “Zenga fu molto bravo a Catania. L’esultanza sul mio unico gol in A con la maglia rossazzurra…”

Oltre 50 presenze in competizioni ufficiali con la maglia del Catania per il terzino Rocco Sabato, unico gol messo a segno nel campionato di Serie A proprio in casacca rossazzurra contro il Cagliari, sua ex squadra. Era il Catania di Walter Zenga, che oggi siede sulla panchina sarda.

“Il caso ha voluto che il mio unico gol in A l’ho fatto a Catania contro il Cagliari, dove avevo tanti amici – spiega ai microfoni di cagliarinews24.com – L’esultanza è stata più uno sfogo nei confronti del pubblico del Catania, che mi aveva fischiato: non volevo esultare contro il Cagliari. Zenga? E’ stato il mio allenatore in quel momento. Con lui mi sono trovato molto bene sia dal punto di vista umano che prettamente calcistico. A Catania è arrivato in una fase di difficoltà, è stato molto bravo a compattare il gruppo e dare motivazioni. Le palle inattive molto curate con Vio? Sì, c’erano entrambi al Catania. Il mister è molto ambizioso, non si ferma al dettagli e va oltre: dedicavamo l’intera seduta del venerdì sui calci piazzati, e non a caso in partita li eseguivamo bene e quel lavoro dava i suoi frutti. Zenga fa lavorare le sue squadra tanto con la palla e svolge un lavoro di raccordo con il preparatore dal punto di vista fisico”.

