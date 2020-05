CORONAVIRUS A CATANIA: riaperta la Fiera dopo due mesi di chiusura

Termoscanner della Crocerossa ai due varchi d’ingresso per controllare la temperatura dei cittadini, accessi presidiati per evitare infiltrazioni di abusivi, operatori tutti contrassegnati da cartellini numerati, un’App conta persone per verificare in ogni momento il numero di visitatori presenti, posti segnati con vernice sulle banchine rimesse a nuovo, mantenimento della distanza tra operatori e visitatori. Si presentava così stamattina il mercato di piazza Carlo Alberto, una volta chiamata ‘Fera ò luni’, alla riapertura dei battenti dopo due mesi di chiusura per il lockdown, seppure limitatamente alla vendita dei prodotti alimentari, al momento destinato esclusivamente cioè ai 132 titolari di licenza a posto fisso per la vendita di prodotti di largo consumo come frutta, verdura, salumi, formaggi e pesce.

“Un mercato ordinato che gradualmente ritorna a vivere, grazie all’impegno di ogni componente che ha compreso lo spirito fattivo e concreto, un impegno immane con cui stiamo lavorando nell’interesse dei cittadini e dei commercianti per fare ripartire la città, secondo le nuove regole, dopo questi due mesi di chiusura, con un’organizzazione seria e rigorosa, con criteri di massima igiene e pulizia”, ha detto il Sindaco Salvo Pogliese, recatosi nello storico mercato cittadino per verificare lo svolgimento delle attività secondo il dettagliato piano messo a punto dall’assessorato alle attività produttive.

“Era giusto avviare questa fase – ha aggiunto Pogliese – per aiutare il piccolo commercio che si è visto azzerare il proprio reddito a esclusivo vantaggio delle multinazionali delle grande distribuzione organizzata. Sostenere i nostri prodotti e i nostri operatori commerciali è fondamentale per fare ripartire la nostra economia, terribilmente segnata da due mesi di chiusura. Li ringrazio per la collaborazione mostrata sia qui alla Fiera sia alla Pescheria, perché i nostri mercati storici sono punto di riferimento per i cittadini e qui c’è il cuore pulsante di Catania”.

