PAGLIARA: “Acquisto Catania, con S.P.A. strategia cordata più chiara e forte”

Il Comitato per l’acquisizione del Catania Calcio, attraverso una nota ufficiale, ha optato per un cambio di strategia ritirando la manifestazione d’interesse ma preannunciondo un’offerta formale settimana prossima. Fabio Pagliara, massimo esponente del Comitato che rappresenta la cordata interessata ad acquisire il Catania, ha rilasciato alcune dichiarazioni in proposito ai microfoni di Antenna Uno Notizie:

“E’ un tentativo di fare ulteriore chiarezza costruttiva nei confronti della città, del Calcio Catania come istituzione, fede e anche come società sportiva per mettere la stessa nelle condizioni di fare una scelta il più possibile trasparente; quindi avendo cambiato l’avvocato, non per motivi polemici ma per motivi, diciamo, diversi, il Comitato promotore ha ritenuto di ritirare la manifestazione d’interesse, nel senso di dare mandato ad un nuovo avvocato di riprendere la trattativa con maggiore impulso, in particolare dando una strategia più chiara e forte visto che si costituirà nei prossimi giorni una S.P.A.”.

“Questo significa che non sarà più il Comitato ma una società per azioni a fare non più una manifestazione d’interesse, ma una offerta vera e propria dotata di una tempistica per la risposta. Un gesto di trasparenza e correttezza, ritengo. Credo che questo, tra l’altro, sia un ulteriore tentativo, un gesto d’amore anche per far sì che escano fuori, se ci sono, eventualmente altri acquirenti interessati all’acquisto della società. Io ho sempre detto, per quanto mi riguarda, motivo per cui ci ho messo la faccia dall’inizio, che l’obiettivo è salvare la società dal fallimento, i posti di lavoro e la matricola”.

