SKY SPORT: “La fantasiosa ipotesi Serie A al Sud. Catania e Torre del Grifo…”

Si tratta di una ipotesi fantasiosa in attesa dell’incontro tra Figc e Comitato Tecnico-scientifico per gli allenamenti di squadra dal 18 maggio, ma Sky Sport – senza considerare Roma, Lazio e Cagliari che non si muoverebbero da casa – prova a individuare le città ideali per stadi e centri sportivi che accoglierebbero le squadre del Nord se si giocasse al Sud Italia. Vengono indicate Foggia, Bari, Lecce, Benevento, Napoli, Salerno, Crotone, Reggio Calabria, Palermo e Catania.

In merito alle città siciliane, si parla dello stadio “Renzo Barbera” di Palermo “che recentemente ha ospitato anche la Nazionale di Roberto Mancini. Da ricordare inoltre come il campo Tenente Onorato, a Boccadifalco, sia un ottimo centro sportivo”.

“Binari paralleli da Palermo al Massimino – si legge – casa dei rossoazzurri che oltre al proprio stadio dispongono di un centro sportivo attrezzato: è quello a Torre del Grifo, struttura moderna e inaugurata nel 2011. Sicuramente una destinazione ideale per la Serie A qualora dovesse traslocare al Sud”.

