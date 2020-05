PETKOVIC: “Facevo parte di un grande Catania. In Italia ho commesso tanti errori”

Attaccante della Nazionale croata e della Dinamo Zagabria, l’ex Catania Bruno Petkovic torna sui suoi trascorsi in rossazzurro al Corriere dello Sport, spiegando anche i motivi delle difficoltà incontrate nel campionato italiano:

“Qua nel mio Paese sono tornato a essere quel ragazzino che prometteva tanto prima di arrivare al Catania. Ho fatto tanti errori, ritenendo non importanti componenti che lo erano e dando ascolto a tanti miei desideri. Lavorare sulla tattica mi sembrava tempo perso, era sempre una grande noia. Poi la mia alimentazione, che solo in taluni momenti era corretta. Le colpe maggiori erano le mie. Ma io sono un tipo particolare; per fare bene devo credere in quello che faccio, altrimenti finisco per lasciarmi andare. Il Catania? Un buon rapporto con mister Maran, e lo avevo bello anche con la squadra. Soprattutto con Maxi Lopez e Legrottaglie, con i quali sono ancora amico. C’erano Papu Gomez, Barrientos, Bergessio, Almiron, tutti giocatori forti. Quello era un grande Catania”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***