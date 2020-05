BENNARDO: “Taranto, nel 2002 a Catania ko immeritato ma allo ‘Iacovone’ non eravamo noi…”

Aveva indossato la casacca del Catania, poco tempo dopo si ritrovò a vestire la maglia del Taranto disputando una finalissima Play Off di Serie C1 davvero infuocata proprio contro i rossazzurri il 9 giugno 2002. Sfida che ancora oggi Rosario Bennardo non dimentica, intervistato da La Gazzetta del Mezzogiorno:

“Eravamo carichi e convinti di potercela fare. Sette giorni prima a Catania avevamo perso in maniera immeritata ed eravamo consci delle nostre potenzialità. Ricordo che svolgemmo il ritiro in un albergo fuori città, lontani dal trambusto e concentrati sull’obiettivo. La notte prima molti dei miei compagni non riuscirono a dormire. Nel volto di Simonelli si leggeva una certa tensione. Lui, a differenza di noi, aveva già perso delle finali. Perdere anche quella avrebbe significato bollarsi come eterno secondo. Non eravamo noi. Eravamo nervosi, contratti. E fummo puniti in maniera irrimediabile”.

