IL PREMIER: “Dal 18 maggio si potrà andare anche al mare. Il 25 maggio riaprono le palestre, a giugno teatri e cinema. Ripartenza campionato, data ancora in forse”

Il Consiglio dei Ministri aveva già dato qualche anticipazione sul decreto legge approvato dal Governo. Il Premier Giuseppe Conte le ha illustrate nel dettaglio attraverso una conferenza stampa tenutasi in questi minuti:

“Prima viene la tutela della vita, della salute. Principi e valori non negoziabili. Stiamo affrontando questo rischio di riaprire il Paese. Dobbiamo accettarlo, altrimenti non potremo mai ripartire. Dovremmo aspettare il momento della scoperta del vaccino, ma ci ritroveremmo con un tessuto produttivo e sociale fortemente danneggiato”.

“Tra i principali contenuti del nuovo DPCM, da lunedì non sarà prevista alcuna limitazione negli spostamenti e daremo lo stop alle autocertificazioni. Non si dovranno più giustificare le ragioni dello spostamento, si potrà andare dove si vuole. Al lago, al mare, in negozio. Riprendono la vita sociale e gli incontri con gli amici. Rimane il divieto di uscire di casa per chi è positivo al virus e chi è in quarantena. Limitazioni per chi ha sintomi riconducibili al Covid-19 e dovrà rimanere a casa. Resta anche il divieto di creare assembramenti in luoghi pubblici. Bisognerà comunque rispettare la distanza di un metro e raccomandiamo di portare sempre con sè la mascherina che va indossata obbligatoriamente in alcuni specifici luoghi. Raccomandiamo di indossarla al chiuso, o all’aperto se c’è una strada affollata e quindi il rischio di non rispettare le distanze. Da una Regione all’altra spostamenti possibili solo per esigenze lavorative, assoluta urgenza e motivi di salute fino al 3 giugno. In prossimità di questa scadenza valuteremo, se i dati continueranno ad essere incoraggianti, anche il ritorno a muoversi in tutta Italia senza limitazioni. Dal 3 giugno sarà anche possibile spostarsi all’interno degli Stati dell’Unione Europea senza obbligo di quarantena per chi arriva in Italia. Saranno le premesse per la ripartenza del turismo”.

“Relativamente alle attività economiche e sociali, da lunedì riaprono i negozi di vendita al dettaglio, tutti i servizi e le attività legate alla cura della persona, ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, pub adottando protocolli di sicurezza. Ok anche a stabilimenti balneari e celebrazioni liturgiche rispettando le misure anti-contagio stabilite. Riprendono gli allenamenti degli sport di squadra e del calcio. Anche i musei, sempre con il rispetto dei protocolli di sicurezza. Dal 25 maggio palestre, piscine, centri sportivi. Dal 15 giugno invece teatri, cinema e sarà a disposizione un ventaglio di offerte a carattere ludico e ricreativo. Le Regioni saranno libere, assumendosene la responsabilità, di ampliare o restingere le misure. Tutte le attività commerciali dovranno attenersi a linee guide e protocolli validi anche per clienti e consumatori”.

“Data ripartenza campionato di calcio? Il Ministro Spadafora sta seguendo con grande attenzione il mondo dello sport. E’ molto responsabile come tutto il Governo. Bisogna prima che si realizzino le condizioni per poter garantire la ripresa del campionato e di tutti gli sport in massima sicurezza. Serve qualche garanzia in più che in questo momento non c’è. Speriamo che avvenga quanto prima”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***