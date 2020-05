SERIE B – Bojinov (Pescara): “Coronavirus, penso che il calcio sia pronto per ripartire”

In merito ad una possibile ripresa del campionato italiano, questa la posizione dell’attaccante bulgaro Valeri Bojinov, trasferitosi nei mesi scorsi al Pescara dopo la promessa non mantenuta di dire sì al Catania.

“Penso che il calcio sia pronto per ripartire. E’ un’industria e il Governo dovrebbe dare l’ok. L’Italia è un Paese in cui si vive per questo sport. Per la gente è importante, e si perderebbe tanto in termini di economia. E non parlo di stipendi dei calciatori, ma della quotidianità delle persone. La salute è importante, ma si può ripartire con precauzioni: saremo ancora più responsabili e cercheremo di essere un esempio per tutti”, le parole di Bojinov a Il Messaggero.

