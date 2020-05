SERIE C – Marino (Pres. Olbia): “Assemblea? Annullamento campionato tra le ipotesi se non c’è accordo”

Alessandro Marino, Presidente dell’Olbia e membro del Direttivo di Lega Pro, ai microfoni di tuttoc.com si sofferma sul futuro della Serie C in vista della prossima assemblea dei club fissata per il 7 maggio:

“È chiaro che tutto ruota attorno all’opportunità di sospendere definitivamente questo campionato o meno. Se lo si fa, rigettando così l’ipotesi di concluderlo in autunno, è perché non si arrechi palese danno a una parte dei club. Se ciò non fosse e dichiarare chiuso il campionato non dovesse convenire a un numero rilevante di club, allora termineremo la stagione in autunno. In tal modo ci perderemmo tutti allo stesso modo. Altrimenti c’è sempre l’ipotesi di annullamento che è stata già scelta dal massimo campionato olandese e da tanti altri sport professionistici secondo i quali la stagione è da considerarsi nulla e da rigiocarsi da capo nella prossima stagione. Meglio fare così, se non ci si accorda. In Direttivo stiamo cercando di portare a termine un progetto di riforme radicali. Sarà una rivoluzione culturale”.

