SERIE C – Sanchioni (Medico sociale Fano): “Molta confusione sui protocolli, spero si ponga fine al campionato. Minaccia dimissioni di massa”

Augusto Sanchioni, responsabile sanitario del Fano, dice la sua in merito al rispetto del protocollo per le squadre in caso di ripartenza del campionato di Serie C:

“Noi, come gruppo dei medici responsabili di Serie C, abbiamo già espresso la nostra posizione di inapplicabilità del protocollo ma il Ministro della Salute vuole far ricadere la responsabilità “totale” al responsabile sanitario senza possibilità di nessun scudo. Onestamente mi sembra eccessivo; come si può dimostrare che un contagio sia avvenuto nel contesto dei luoghi di allenamento piuttosto che al di fuori? E se questo accade, è una colpa della società? La minaccia di dimissioni di massa è un’ipotesi reale se non si raggiunge un accordo con governo ed istituzioni”.

“Il nuovo protocollo prevede tante cose, tra le quali giorno di ripresa, luogo di ripresa, costituzione del Gruppo Squadra, screening di coloro che hanno avuto la malattia e sono guariti, chi avuto la malattia in maniera paucisintomatica, chi non ha avuto la malattia, rinnovo dell’idoneità agonistica e così via. La cosa assurda è che da una parte la Lega Pro ha dichiarato che il campionato di Serie C non può ripartire, dall’altra la Commissione Medico Scientifica Federale ci aggiorna i protocolli, il Governo autorizza gli allenamenti di squadra dal 18 maggio con tutti gli obblighi da osservare in base al protocollo che, come ripeto, nella nostra realtà di Serie C è pressoché impossibile mettere in pratica, poi magari decideranno che il campionato di C si è concluso. C’è molta confusione e spero che presto si faccia chiarezza e si ponga fine a questo campionato”.

